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30 минут назад

Криптобиржа Binance запретила россиянам покупать доллары и евро через P2P

Лера Букина

Россияне и проживающие в России физлица больше не смогут покупать и продавать доллары и евро через свой P2P-сервис на крупнейшей в мире криптобирже Binance. Такую возможность убрали, сообщает Forbes со ссылкой на представителя биржи.

Binance запретила россиянам покупать доллары и евро через P2P
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Данный шаг связан с рестрикциями, которые Евросоюз ввел в конце феврале. Речь идет о десятом пакете санкций. По словам собеседника, для продолжения использования Binance P2P пользователи могут выбирать другие доступные фиатные валюты.

P2P-сервисы криптобирж стали популярны в 2022 году – после введением рядом стран ограничений SWIFT-переводов. Эти сервисы позволяет осуществлять перевод средств между криптокошельками или приобретать криптовалюту.

Весной прошлого года Binance приняла решение ограничить доступ для пользователей из России. Клиенты биржи, у которых на кошельках находится суммарно больше €10 тыс., могли лишь выводить средства. Возможности вносить средства или торговать ими на бирже у них больше нет.

О закрытии доступа к учетным записям для клиентов, у которых на кошельках находится суммарно больше €10 тыс., также объявила ранее и криптовалютная биржа Coinbase.

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