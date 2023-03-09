Binance запретила россиянам покупать доллары и евро через P2P

Россияне и проживающие в России физлица больше не смогут покупать и продавать доллары и евро через свой P2P-сервис на крупнейшей в мире криптобирже Binance. Такую возможность убрали, сообщает Forbes со ссылкой на представителя биржи.

Данный шаг связан с рестрикциями, которые Евросоюз ввел в конце феврале. Речь идет о десятом пакете санкций. По словам собеседника, для продолжения использования Binance P2P пользователи могут выбирать другие доступные фиатные валюты.

P2P-сервисы криптобирж стали популярны в 2022 году – после введением рядом стран ограничений SWIFT-переводов. Эти сервисы позволяет осуществлять перевод средств между криптокошельками или приобретать криптовалюту.

Весной прошлого года Binance приняла решение ограничить доступ для пользователей из России. Клиенты биржи, у которых на кошельках находится суммарно больше €10 тыс., могли лишь выводить средства. Возможности вносить средства или торговать ими на бирже у них больше нет.