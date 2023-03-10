США обратились с призывом по поводу нефти РФ к мировым трейдерам

Вашингтон на встрече с крупнейшими сырьевыми трейдерами призвал не бояться заключать сделки о поставках нефти из России, если торговля идет в рамках установленного западными странами потолка цен. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, передает РИА Новости.

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Как говорится в статье, сотрудники министерства финансов США провели встречи с представителями трейдерских компаний Gunvor и Trafigura. Издание подчеркивает, что нефтяные трейдеры опасались связываться с Россией, считая, что такое сотрудничество может повлечь за собой наложение санкций. США при этом никак не препятствовали торговле нефти из РФ, если она происходила в соответствии с ценовым потолком.

Один из участников встречи отметил, что США «активно призывали» нефтяных трейдеров возобновить торговлю российской нефтью.