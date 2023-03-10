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32 минуты назад

США призвали мировых трейдеров без опаски торговать российской нефтью

Елена Прошина

Вашингтон на встрече с крупнейшими сырьевыми трейдерами призвал не бояться заключать сделки о поставках нефти из России, если торговля идет в рамках установленного западными странами потолка цен. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, передает РИА Новости.

США обратились с призывом по поводу нефти РФ к мировым трейдерам
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Как говорится в статье, сотрудники министерства финансов США провели встречи с представителями трейдерских компаний Gunvor и Trafigura. Издание подчеркивает, что нефтяные трейдеры опасались связываться с Россией, считая, что такое сотрудничество может повлечь за собой наложение санкций. США при этом никак не препятствовали торговле нефти из РФ, если она происходила в соответствии с ценовым потолком.

Один из участников встречи отметил, что США «активно призывали» нефтяных трейдеров возобновить торговлю российской нефтью.

The Financial Times пишет, что Вашингтон пытается снизить доходы Москвы от продажи сырья, однако не хочет терять поставки нефти из России, так как последствия разрыва сотрудничества с одним из крупнейших экспортеров могут быть губительными для экономики. Представитель Белого дома заявил, что стабильность нефтяного рынка вселяет в них надежду, несмотря на снижение доходов России.

Рынки,Казначейство США,
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