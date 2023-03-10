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1 час назад

Аналитик предупредил о грядущей нехватке долларов в мире

Lenta.ru

Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что в странах, чья экономика страдает от импортозависимости и слишком завязана на США, вероятен дефицит долларов. Его слова приводит агентство «Прайм».

Аналитик предупредил о грядущей нехватке долларов в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экономист подчеркнул, что двойной дефицит бюджета и торгового баланса наблюдается в десятках стран. Эксперт отметил, что выходом из ситуации является валютизация национальной финансовой системы или переход на универсальные денежные инструменты.

По его словам, доминирование американской валюты в торговле и на долговых рынках приводит к тому, что стоимость такого долга и его обслуживания становится непредсказуемой. Экономист добавил, что на сегодняшний день эти риски нависают над странами, имеющими значительный внешний долг, номинированный в долларах, а также торговый дефицит, который не в состоянии обеспечить приток необходимой валюты.

Кочетков подчеркнул, что доллар уже существует в таком объеме, который грозит ему девальвацией в ближайшие годы.

Ранее главный макроэкономист компании «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин заявил, что стоимость доллара к рублю может вырасти выше 100 рублей к 2024 году и превысить отметку в 200 рублей к 2025 году. Согласно разработанной валютной модели компании, в следующем году курс доллара поднимется выше 120 рублей, после чего вырастет примерно до 140 рублей. Затем последует временное укрепление рубля, однако в 2025 году курс американской валюты вернется к повышению и за год вырастет вдвое.

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