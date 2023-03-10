Цена нефти Brent упала до $81 за баррель

Стоимость нефти Brent продемонстрировала снижение до $81 за баррель впервые с 6 февраля, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

По состоянию на 09:45 мск цена Brent падала на 0,72% - до $81 за баррель. К 09:53 мск стоимость Brent незначительно ускорила падение - она опустилась до $80,93 за баррель (-0,81%). Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2023 года снижался на 1,08% - до $74,9 за баррель.

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на источники в отрасли, сообщила, что американские власти обратились к крупнейшим нефтетрейдерам с призывом продолжить перевозки российской нефти, которая ранее попала под ограничения. Неназванный представитель фирмы, которая специализируется на торговле топливом, заявил, что США «активно поощряли» к возобновлению перевозок российской нефти.