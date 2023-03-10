Цены на газ в Европе пошли вверх

Стоимость газа в Европе поднялась выше 500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

За прошлый день цены на голубое топливо выросли сразу на 6% - контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне 501 доллар за тысячу кубометров.

Как сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, заявка на прокачку через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области составила 42,4 млн кубометров. Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию "Сохрановка" в очередной раз отклонена украинской стороной.