Цены на газ в Европе пошли вверх

Стоимость газа в Европе поднялась выше 500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
За прошлый день цены на голубое топливо выросли сразу на 6% - контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне 501 доллар за тысячу кубометров.
Как сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, заявка на прокачку через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области составила 42,4 млн кубометров. Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию "Сохрановка" в очередной раз отклонена украинской стороной.
По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), заполненность европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) сократилась до 57,54%. Отбор газа из ПХГ 8 марта составил 560 млн кубометров, что является рекордом для этого дня за всю историю наблюдений.