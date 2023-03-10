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49 минут назад

Эксперт дал прогноз по укреплению рубля

Лера Букина

Экономист Владимир Трегубов заявил, что после налаживания Россией торговых отношений со странами-потребителями отечественных ресурсов позиции рубля укрепятся. Такая картина может наблюдаться после того, как геополитическая ситуация урегулируется. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил экономист Владимир Трегубов.

Эксперт дал прогноз по укреплению рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что страна обладает большими природными ресурсами, технологиям, опытом и «человеческим потенциалом». Собеседник выразил уверенность в том, что власти России будут и дальше сдерживать негативные последствия событий.

Трегубов прогнозирует снижение влияния американской валюты. При этом он заявил, что говорить об альтернативе доллару пока преждевременно.

«Как скоро на смену доллару придет другая валюта, будет ли это юань или мультивалютная система, основанная на коллективной валютной системе БРИКС или цифровых деньгах, пока говорить рано», - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что будущее финансовой архитектуры сложно определить из-за того, что сейчас наблюдается замедление экономики в КНР и других странах.

Ранее, 31 января, Владислав Антонов в беседе с «Известиями» сообщил, что сейчас наблюдается тренд на постепенное снижение гегемонии доллара в мире. По его словам, это связано с тем, что США в последние годы стали излишне часто злоупотреблять его положением, практикой санкций и конфискаций активов.

Рынки,Владислав Антонов,БРИКС,
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