Биткоин упал ниже 20 тысяч долларов

Курс биткоина в ходе торговой сессии в пятницу, 10 марта, опустился ниже 20 тысяч долларов за монету. На 16:22 криптовалюта потеряла свыше 7,6% и стоила 19,922 доллара. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

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Последний раз биткоин опускался ниже 20 тысяч долларов 14 января 2023 года.

Предполагается, что обвал криптовалюты произошел из-за ликвидации криптобанка Silvergate и публикацией бюджета США на 2023 год. В частности, президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о планах по введению налога в 30% на использование майнерами электричества, таким образом Белый дом решил «снизить майнинговую активность».