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51 минуту назад

Биткоин упал ниже 20 тысяч долларов

Елена Прошина

Курс биткоина в ходе торговой сессии в пятницу, 10 марта, опустился ниже 20 тысяч долларов за монету. На 16:22 криптовалюта потеряла свыше 7,6% и стоила 19,922 доллара. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Биткоин упал ниже 20 тысяч долларов
Фото: 

Последний раз биткоин опускался ниже 20 тысяч долларов 14 января 2023 года.

Предполагается, что обвал криптовалюты произошел из-за ликвидации криптобанка Silvergate и публикацией бюджета США на 2023 год. В частности, президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о планах по введению налога в 30% на использование майнерами электричества, таким образом Белый дом решил «снизить майнинговую активность».

Криптовалюта Ethereum к 16:22 торговалась на уровне 1394 долларов, она потеряла больше 8% в цене.

Рынки,Джозеф Байден,
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