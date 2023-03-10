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1 час назад

Грузооборот морских портов России за январь - февраль вырос на 2,6 %

ТАСС

Грузооборот морских портов России за январь-февраль 2023 года увеличился на 2,6% по отношению по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 140,3 млн тонн, сообщается в Telegram-канале Росморречфлота.

Грузооборот морских портов России за январь - февраль вырос на 2,6 %
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Грузооборот морских портов России за январь-февраль 2023 года увеличился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 140,3 млн тонн. В том числе объем перевалки сухих грузов вырос на 4,9% - до 65,4 млн тонн, наливных грузов - увеличился на 7%, до 74,9 млн тонн", - говорится в сообщении.

Рынки,Росморречфлот,
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