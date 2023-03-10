Грузооборот морских портов России за январь - февраль вырос на 2,6 %

"Грузооборот морских портов России за январь-февраль 2023 года увеличился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 140,3 млн тонн. В том числе объем перевалки сухих грузов вырос на 4,9% - до 65,4 млн тонн, наливных грузов - увеличился на 7%, до 74,9 млн тонн", - говорится в сообщении.