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1 час назад

СМИ: Испания вдвое увеличила закупки российского газа

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Испания вдвое увеличила импорт российского газа. Об этом пишет RT со ссылкой на Wrpost.

Европейская страна вдвое увеличила закупки российского газа
Фото: 

По сведениям СМИ, импорт природного газа из России в Испанию с января 2022 года вырос более чем на 190%. Испанские компании в этот период закупили в России газ в объеме 6,3 тыс. ГВт·ч.

При этом доля российского газа в общем объеме импорта в Испанию тоже значительно выросла — с 5,8% до 19,2%. Благодаря этому Россия стала четвертым по величине поставщиком природного газа в Испанию, следом за Алжиром, США и Нигерией.

Foreign Policy: потолок цен на российскую нефть ударит по Европе, а не по РФ

На этой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия сократила поставки газа в страны Евросоюза на 80%. Она подчеркнула, что после начала спецоперации Евросоюз сделал все возможное, чтобы как можно скорее избавиться от энергетической зависимости от Москвы.

Рынки,Еврокомиссия,ЕС,
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