Аналитики спрогнозировали курс рубля на следующей неделе

На следующей неделе рынок акций России упадет, а курс рубля останется разнонаправленным к доллару, юаню и евро. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные опроса аналитиков и инвестиционных компаний и банков.

Эксперты предрекли, что индекс Мосбиржи за неделю снизится на 1,5% до 2241 пункта. Также ожидается падение цен на нефть марки Brent на два доллара до 80,5 доллара за баррель. Кроме того упадет курсе евро на Forex на один цент до 1,053 доллара.