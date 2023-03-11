Названы основные риски для рубля

Курс рубля может вновь ослабиться. На него давят риски возможного геополитического обострения и сокращения нефтегазовых доходов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов.

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, полагает, что на предстоящей неделе рубль может продолжить плавное ослабление.

«Предполагаемый торговый диапазон составляет 75-78 в паре с долларом, 80-83 в паре с евро, 10,8-11,2 в паре с юанем», - сказал экономист.

По его мнению, на курс негативно влияют возможное геополитическое обострение весной и сокращение нефтегазовых доходов, от которых зависит бюджет страны.

Но рубль поддержат валютные интервенции в рамках бюджетного правила. Минфин ежедневно продаёт юани (объем - 5,4 млрд рублей), чтобы компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы бюджета.

Васильев ждет, что в эту пятницу ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,5% годовых. Поэтому решение нацбанка не скажется на рубле.