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48 минут назад

Bloomberg: власти США поддержали "один из самых дорогих" проектов по бурению скважин на Аляске

Газета.Ru

Администрация президента США Джо Байдена поддержала проект, подразумевающий бурение новых нефтяных скважин на Аляске. Речь идет о соответствующем разрешении для американской энергетической корпорации ConocoPhillips по разработке сырьевых месторождений на северо-западных территориях региона, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Стоимость проекта оценивается в $8 млрд. По этому показателю разработка месторождений на Аляске станет одним из наиболее дорогостоящих сырьевых проектов США в данной сфере, поясняется в обзоре.

«Корпорации ConocoPhillips разрешат бурить в трех местах на месторождении Уиллоу. Такое решение позволит добывать около 600 млн баррелей нефти <....> В результате бурения скважин будет добываться до 180 тыс. баррелей в сутки или 1,6% от всей текущей добычи в США», — говорится в материале.

При этом данная разработка может ухудшить экологическую обстановку на Аляске. Дело в том, что бурение нефтяных скважин на северо-западных территориях региона приведет к выбросам углекислого газа объемами около 280 млн тонн. Этот фактор вызвал критику со стороны американских активистов в области изменения климатических условий, уточняется в статье.

Названа критичная для России цена на нефть Urals

«Бурение нефтяных скважин противоречит политике перехода к так называемой чистой энергетике нынешнего президента США. Этот проект также вызвал широкую критику со стороны активистов-экологов, настаивающих на том, что бурение на Аляске станет климатической катастрофой», — заключается в заметке.

10 марта глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского сената Джо Манчин заявил, что сырьевые компании из США способны полностью заместить российскую нефть и газ на европейском энергетическом рынке. При этом чиновник отметил, что каждая страна вправе самостоятельно принимать решение по поводу допуска экспортеров из РФ на собственные рынки.

Рынки,Джо Манчин,Джозеф Байден,Администрация США,
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