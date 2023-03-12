Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

В Германии признали, что стране не хватает 11 млрд куб. м СПГ к отопительному сезону

Илья Родин

В рамках заключенных контрактов ФРГ получит в 2023 году 75 млрд куб. м сжиженного природного газа, в то время как стране необходимы 86 млрд куб. м, заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.

В Германии заявили о нехватке газа к следующему отопительному сезону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что таким образом стране не хватает 11 млрд куб. м СПГ.

Представитель блока ХДС/ХСС по вопросам энергетики Марк Хельфрих рассказал, что власти ФРГ пока не представляют отчетливо, каким образом можно покрыть образовавшийся дефицит.

Эксперт пояснил, что от того, как будет решен этот вопрос, зависит то, как ФРГ преодолеет следующий зимний период.

ФРГ стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России – Шольц

Хельфрих предупредил, что при дефиците энергоресурсов Германии снова придется экономить энергию. Он подчеркнул, что это негативно отразится на промышленности.

Ранее Хабек сообщил, что Берлину действительно удалось добиться энергонезависимости. Вместе с тем, это досталось немалой ценой.

Рынки,Роберт Хабек,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий