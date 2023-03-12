В Германии заявили о нехватке газа к следующему отопительному сезону

В рамках заключенных контрактов ФРГ получит в 2023 году 75 млрд куб. м сжиженного природного газа, в то время как стране необходимы 86 млрд куб. м, заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.

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Отмечается, что таким образом стране не хватает 11 млрд куб. м СПГ.

Представитель блока ХДС/ХСС по вопросам энергетики Марк Хельфрих рассказал, что власти ФРГ пока не представляют отчетливо, каким образом можно покрыть образовавшийся дефицит.

Эксперт пояснил, что от того, как будет решен этот вопрос, зависит то, как ФРГ преодолеет следующий зимний период.

Хельфрих предупредил, что при дефиците энергоресурсов Германии снова придется экономить энергию. Он подчеркнул, что это негативно отразится на промышленности.