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27 минут назад

Призывы США к трейдерам не бояться торговать российской нефтью объяснили

Lenta.ru

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил призывы США к мировым трейдерам не бояться торговать российской нефтью. По его словам, Вашингтон опасается, что из-за прекращения торговли с Россией она уменьшит поставки, что приведет к росту цен на нефть в мире.

Призывы США к трейдерам не бояться торговать российской нефтью объяснили
Фото: 

Как объяснил эксперт, США фактически призывают трейдеров не бояться «связываться с российской нефтью».

«Белый дом опасается, что из-за потолка цен Россия сократит экспорт нефти, и на мировом рынке снова начнется дефицит, а значит, цены вновь повысятся. А США как нетто-импортер, то есть покупатель нефти, будут от этого страдать», — заявил Юшков.

США призвали мировых трейдеров без опаски торговать российской нефтью

Специалист пояснил, что США еще год назад придумали механизм, при котором Россия насыщала бы мировой рынок нефтью, но сама бы на этом почти не зарабатывала. Однако в Москве приняли меры на опережение, переориентировав с марта 2022 года поставки в Азию.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация США в частном порядке призвала крупнейших мировых сырьевых трейдеров не бояться сделок с поставками российской нефти, которая торгуется с ценовым потолком. Как пишет издание, Вашингтон опасается последствий обвала поставок от одного из крупнейших мировых экспортеров.

Рынки,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,Администрация США,
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