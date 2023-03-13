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1 час назад

Экономист допустил двукратный рост курса биткоина

Lenta.ru

Если в США подобно Silicon Valley Bank (SVB) закроется хотя бы еще один крупный банк, это спровоцирует рост курса криптовалют, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он допустил двукратный рост биткойна в подобном случае.

Экономист назвал предпосылки для роста курса биткоина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее криптовалюты обрушились на фоне краха банка SVB, однако вскоре начали резко укрепляться. По состоянию на утро понедельника, 13 марта, биткоин вырос на 10 процентов, до 22,43 тысячи долларов, свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

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Если еще с одним довольно крупным банком США случится что-то подобное, это спровоцирует рост биткоина и других криптовалют, полагает экономист.

«Дело в том, что крах банков — это удар по традиционной финансовой сфере — это банковские инструменты, рынок ценных бумаг, драгметаллов, и, конечно, в этом случае инвесторы стремятся перевести свои капиталы в другой альтернативный формат, в частности, в криптовалюту. Спрогнозировать, на сколько поднимется в цене биткоин, сложно. Он может вырасти как на 5-10 процентов, так и в два раза », — объяснил он.

Вероятность того, что в США возникнут проблемы, связанные с банкротством других американских банков, возможны, убежден собеседник «Ленты.ру». Однако, по его мнению, Федеральная резервная система (ФРС) постарается этого не допустить, так как это станет серьезным ударом по американской финансовой системе.

«С другой стороны, непонятно, смогут ли они это сделать, потому что все-таки то, что подряд два довольно крупных банка ушли с рынка, говорит о больших проблемах в финансовой системе, в том числе с точки зрения регулирования надзора, поэтому здесь 50 на 50. ФРС будет, конечно, стремиться не допустить подобного развития событий. Ей дешевле будет, грубо говоря, спасти банк, залив его деньгами, нежели позволить ему рухнуть», — поделился экономист.

О банкротстве Silicon Valley Bank стало известно 11 марта. Это крупнейший разорившийся банк со времен кризиса 2008 года. Вслед за ним «из-за системных рисков» был закрыт нью-йоркский Signature Bank.

В Минфине США на фоне банкротства крупнейшего американского банка заверили, что финансовая система страны устойчива, пишет Bloomberg. Также на случившееся отреагировали в Белом доме, отметив, что с 2008 года финансовая система Соединенных Штатов значительно изменилась. Кроме того, на 13 марта анонсировано выступление по «банковскому кризису» президента США Джо Байдена.

Ранее Financial Times подсчитала, что на фоне финансовых проблем Silicon Valley Bank четыре крупнейших по размеру активов американских банков — JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo — подешевели на 52,4 миллиарда долларов за один день.

Рынки,Владимир Григорьев,Джозеф Байден,Bank of America,Казначейство США,ФРС,
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