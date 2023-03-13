Акции швейцарского банка рекордно рухнули

В ходе торгов в понедельник, 13 марта, акции швейцарского банка Credit Suisse рухнули более чем на 11 процентов, свидетельствуют данные Швейцарской биржи SIX Swiss Exchange.

В нижней точке стоимость ценных бумаг группы опускалась до 2,1 швейцарского франка за штуку — минимальных за всю историю существования банка. На момент написания материала акции Credit Suisse торговались на уровне 2,2 франка. Банк переживает кризисные времена на фоне рекордных убытков и массового оттока клиентов.

Предыдущий исторический минимум котировки обновили 10 марта, когда стало известно о банкротстве американского банка Silicon Valley Bank (SVB). За распродажей ценных бумаг разорившегося банка последовал обвал акций американских, а впоследствии и европейских банков. Крах одного из крупнейших банков США вызвал у инвесторов по всему миру опасения, что другие кредитные организации может ожидать та же участь, что и SVB.