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21 минуту назад

Акции швейцарского банка рекордно рухнули

Lenta.ru

В ходе торгов в понедельник, 13 марта, акции швейцарского банка Credit Suisse рухнули более чем на 11 процентов, свидетельствуют данные Швейцарской биржи SIX Swiss Exchange.

Акции швейцарского банка рекордно рухнули
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В нижней точке стоимость ценных бумаг группы опускалась до 2,1 швейцарского франка за штуку — минимальных за всю историю существования банка. На момент написания материала акции Credit Suisse торговались на уровне 2,2 франка. Банк переживает кризисные времена на фоне рекордных убытков и массового оттока клиентов.

Предыдущий исторический минимум котировки обновили 10 марта, когда стало известно о банкротстве американского банка Silicon Valley Bank (SVB). За распродажей ценных бумаг разорившегося банка последовал обвал акций американских, а впоследствии и европейских банков. Крах одного из крупнейших банков США вызвал у инвесторов по всему миру опасения, что другие кредитные организации может ожидать та же участь, что и SVB.

Ранее Credit Suisse потерпел рекордный чистый убыток в размере 1,5 миллиарда долларов. В четвертом квартале 2022 года клиенты банка вывели со своих счетов суммарно почти 120 миллиардов долларов. В целом, по итогам четвертого квартала доходы банка от торговли облигациями упали на 84 процента в годовом выражении, по акциям — на 96 процентов.

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