Цена нефти Brent упала ниже $80 за баррель

Стоимость нефти Brent упала ниже $80 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

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Такая динамика наблюдается впервые с 6 февраля. Цена майских фьючерсов на нефть Brent демонстрировала снижение до $79,87 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на WTI опускалась до $73,78.

Ранее в компании Freedom Finance Global заявили «Известиям», что в марте стоимость нефти марки Brent может быть на уровне $90–100 за баррель при условии роста спроса со стороны КНР.

До этого независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов сообщал, что в текущем году колебание стоимости топлива будет наблюдаться от $78 до $90 за баррель.