Цена на нефть Brent упала ниже 79 долларов

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с 10 января, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В ходе торгов майские фьючерсы дешевели на 5,35%, до 78,35 доллара за баррель. К 15:23 мск Brent замедлила падение и находилась на уровне 78,89 доллара.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле потеряли 5,02% и торговались по 72,71 доллара за баррель.