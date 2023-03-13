Цена на нефть Brent упала ниже 79 долларов

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с 10 января, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
В ходе торгов майские фьючерсы дешевели на 5,35%, до 78,35 доллара за баррель. К 15:23 мск Brent замедлила падение и находилась на уровне 78,89 доллара.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле потеряли 5,02% и торговались по 72,71 доллара за баррель.
В то же время спотовая цена на газ в Европе за прошлую неделю выросла более чем на четверть, достигнув почти 600 долларов за тысячу кубометров. Это стало максимальным значением с середины февраля.