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1 час назад

Цена на нефть Brent упала ниже 79 долларов за баррель впервые с 10 января

Российская Газетаиещё 1

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с 10 января, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена на нефть Brent упала ниже 79 долларов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ходе торгов майские фьючерсы дешевели на 5,35%, до 78,35 доллара за баррель. К 15:23 мск Brent замедлила падение и находилась на уровне 78,89 доллара.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле потеряли 5,02% и торговались по 72,71 доллара за баррель.

В то же время спотовая цена на газ в Европе за прошлую неделю выросла более чем на четверть, достигнув почти 600 долларов за тысячу кубометров. Это стало максимальным значением с середины февраля.

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