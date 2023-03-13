Стоимость золота резко поднялась

Цена на золото в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) пробила отметку в $1,9 тыс. за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

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Такая динамика наблюдается впервые с 9 февраля. Стоимость драгметалла доходила до $1 904,9 за тройскую унцию. По состоянию на 15:33 мск цена золота была на уровне $1 902,8 за унцию (+1,91%).

Цена на золото в понедельник выросла в связи с опасениями рынков по поводу последствий внезапного банкротства Silicon Valley Bank (SVB). Как сообщило Reuters, спрос на активы-убежища на этом фоне резко увеличился.

Ранее сообщалось, что, по данным World Gold Council (WGC), в ноябре 2022 года центробанки мира закупили 49,7 тонны золота в золотовалютные резервы. Китай был назван крупнейшим покупателем. Данная страна увеличила запасы на 32 тонны. Турция нарастила запасы на 19,3 тонны золота, Киргизия – на 3,3 тонны. Ключевыми продавцами золота в ноябре стали Казахстан (3,7 тонны) и Узбекистан (1,6 тонны).