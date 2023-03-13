Европейские фондовые рынки обвалились

Фондовые рынки европейских стран обвалились в ходе торгов в понедельник, 13 марта, пишет CNBC. Падение происходит на фоне образовавшегося банковского кризиса в США.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 в нижней точке опустился до 440,8 пункта (минус 2,86 процента), один из ведущих индексов Великобритании и Европы FTSE 100 падал до 7549,7 пунктов (минус 2,5 процента), а важнейший фондовый индекс Германии DAX на момент написания материала составлял 14 988 пунктов (минус 2,88 процента).

Сильно рухнули акции крупнейших европейских банков, в частности, Deutsche Bank — на бирже XETRA котировки снижались на 7,84 процента, до 9,83 евро за акцию. В то же время акции UniCredit на Итальянской фондовой бирже упали на 7,75 процента, до 17,18 евро, торги ценными бумагами банка были остановлены. Акции швейцарского Credit Suisse потеряли более 15 процентов, достигнув исторического минимума. Аналогичная динамика наблюдается и с ценными бумагами британского HSBC, который купил местное подразделение разорившегося американского Silicon Valley Bank (SVB UK), чтобы избавить банк от банкротства.

Параллельно с падением на мировых рынках снижается и российский фондовый рынок. Индекс Мосбиржи на момент написания материала опустился на 0,73 процента. Вслед за падением цен на нефть падают акции компаний нефтегазового сектора.