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1 час назад

Расходы ЕС на покупку газа в прошлом году выросли трехкратно по сравнению с 2021 годом

Вечерняя Москваиещё 1

Расходы стран Европейского союза на приобретение сжиженного и трубопроводного газа у остального мира в прошлом году выросли в 3,3 раза — до 208 миллиардов евро, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Евростата.

По информации статистического ведомства, ЕС в 2022 году в основном закупал газ в 27 государствах и потратил на него 208 миллиардов евро против 62,5 миллиарда в 2021 году. Впервые за несколько лет большая часть расходов пришлась на сжиженный природный газ (СПГ), а не на поставки по трубопроводам — 109,4 и 98,6 миллиарда евро соответственно.

Крупнейшим поставщиком СПГ в европейские страны в прошлом году стали США: траты на американские поставки выросли в семь раз — до 48,4 миллиарда евро. При этом за российское голубое топливо страны ЕС заплатили по итогам прошлого года рекордные 47,6 миллиарда евро, из которых 16,2 миллиарда пришлись на СПГ, пишет РИА Новости.

ЕС полностью заместил выбывший российский газ

Из-за высоких цен на энергоносители европейские компании вынуждены переносить свои производства на территорию США. Такое положение дел позволило американцам стать главными бенефициарами энергетического кризиса в Европе.

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