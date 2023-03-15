Названы причины падения цен на газ в Европе

«Пока будет весна, нет предпосылок для существенного роста цен на газ. Летом, по всей видимости, будет жесткая конкуренция за сжиженный газ, чтобы заполнять газовые хранилища. Все зависит от того, в каком объеме Китай будет закупать газ. В прошлом году Европе очень повезло, так как Китай был на карантине, и газ, который должен был пойти в Китай, пошел в Европу. По сути, Европа забирала себе все объемы сжиженного газа по любым ценам», — добавил эксперт.