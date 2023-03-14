В Казахстане анонсировали новую партию поставок нефти ФРГ

Казахстан готовится к поставке ФРГ 20 тыс. т нефти в следующем месяце. Об этом проинформировал министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, передают «Известия».
Он отметил, что Германии уже направили первую партию топлива. Вторая партия запланирована на март, уточнил министр энергетики. Он также подчеркнул, что в среднем планируется направлять 20 тыс. т нефти в месяц. Этот объем направят в апреле.
По словам Акчулакова, в 2023 году обязательства республики перед ФРГ составляют 300 тыс. т топлива. Вместе с тем, как указал он, мощностей трубопровода «Дружба» хватает на то, чтобы направить 1,2 млн т.
Ранее министр энергетики заявил, что Казахстан получил одобрение со стороны России по поводу транзита в ФРГ казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба». Каких-либо проблем, связанных с транзитом, не ожидается, указал министр. Он также отметил, что у сторон и не было ранее больших сложностей с прокачкой.
Акчулаков ранее проинформировал о намерении Казахстана экспортировать в Германию 1,5 млн тонн нефти в 2023 году. Также он не исключил увеличения объема до 7 млн тонн в год.
В «Казмунайгаз» – операторе по добыче и транспортировке углеводородов – ранее сообщили об изучении варианта пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года.