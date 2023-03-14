В Казахстане анонсировали новую партию поставок нефти ФРГ

Казахстан готовится к поставке ФРГ 20 тыс. т нефти в следующем месяце. Об этом проинформировал министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, передают «Известия».

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Он отметил, что Германии уже направили первую партию топлива. Вторая партия запланирована на март, уточнил министр энергетики. Он также подчеркнул, что в среднем планируется направлять 20 тыс. т нефти в месяц. Этот объем направят в апреле.

По словам Акчулакова, в 2023 году обязательства республики перед ФРГ составляют 300 тыс. т топлива. Вместе с тем, как указал он, мощностей трубопровода «Дружба» хватает на то, чтобы направить 1,2 млн т.

Ранее министр энергетики заявил, что Казахстан получил одобрение со стороны России по поводу транзита в ФРГ казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба». Каких-либо проблем, связанных с транзитом, не ожидается, указал министр. Он также отметил, что у сторон и не было ранее больших сложностей с прокачкой.

Акчулаков ранее проинформировал о намерении Казахстана экспортировать в Германию 1,5 млн тонн нефти в 2023 году. Также он не исключил увеличения объема до 7 млн тонн в год.