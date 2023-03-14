Эксперт предупредил о риске резкого ослабления рубля

Новые закрытия банков в США, если они произойдут, могут привести к масштабному мировому кризису, заявил NEWS.ru руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев. Так он прокомментировал закрытие с начала марта трех американских банков — Signature Bank, Silicon Valley Bank и Silvergate Bank. Результатом кризиса может стать падение спроса на природные ресурсы во всех странах, а это пагубно отразится на курсе рубля.

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«Текущая неделя покажет, удастся ли властям США сдержать панику и эффект домино в банковской сфере. Если же последнее случится, то ударит по всем, включая Россию. Кризис снижает потребление ресурсов, а сырье для экономики РФ — ключевой источник экспортных доходов, которые уже сократились практически в два раза к прошлому году. И дефицит бюджета стремительно растет. В таких условиях можно ожидать резкого ослабления рубля и сильных дисбалансов в финансовой системе страны и в целом в экономике», — говорит Деев.

В начале марта лопнул американский банк Silvergate Bank, инвестировавший в стартапы. Он в основном хранил деньги криптоплощадок. Но в ноябре прошлого года сначала лопнула крупная криптобиржа FTX, а затем и криптоброкер Genesis. В результате компании, связанные с криптоиндустрией, начали массово выводить деньги из банка.