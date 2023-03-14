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1 час назад

Российским инвесторам стали отказывать в разблокировке активов

Lenta.ruиещё 1

Международный депозитарий Clearstream стал отклонять заявки на разблокировку активов российских инвесторов. Об этом сообщил брокер «Инвестиционная палата».

Инвесторам из РФ стали отказывать в разблокировке активов
Фото: ТАССТАСС

Компания подала заявку на перевод ряда ценных бумаг из Национального расчетного депозитария (НРД), который попал под санкции в начале июня, в несанкционный депозитарий. Однако в отношении некоторых активов брокер получил отказ.

«Данные ценные бумаги будут возвращены с разделов «Блокировано под поставку» на основные счета, движение бумаг будет отражено в отчете, с ними станут доступны операции по переводу внутри НРД», — указала «Инвестиционная палата», обратившаяся к Clearstream с просьбой назвать причины отказа.

На данный момент брокер не получил ответ от депозитария. Компания подчеркнула, что вовремя подала все документы, необходимые для разблокировки. Согласно требованию Clearstream, брокеры должны были предоставить документы в сжатые сроки во время новогодних праздников.

ЕП принял резолюцию по использованию российских активов

Минфин Люксембурга, где базируется Clearstream, разрешил разблокировать часть замороженных активов российских инвесторов в конце декабря 2022 года. 22 числа об аналогичном решении сообщила Бельгия — фактически это означало разблокировку других активов НРД, замороженных в системе Euroclear, которая находится в юрисдикции Бельгии. НРД приступил к разблокировке 30 декабря.

Рынки,Инвестиционная палата,
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