Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
31 минуту назад

Курс биткоина превысил $26 тысяч

Илья Родин

Курс биткоина во вторник, 14 марта, превысил $26 тыс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные площадки Coindesk.

Курс биткоина превысил $26 тысяч
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее криптовалюта достигала таких показателей 13 июня 2022 года.

В ходе торговой сессии показатель постепенно рос, поднялся до $26,347 тыс. Затем рост валюты замедлился, опустился до уровня $26,322 тыс.

В итоге, по сравнению с предыдущими торгами, рост составил 16,89%.

На криптобирже CoinGecko цена на биткоин поднялась до $25,7 тыс. Столь значительное повышение было зафиксировано впервые с 21 февраля, сообщает «Прайм».

Кроме того, подросли и другие валюты. Ethereum поднялся до $1,7 тыс., альткоин BNB до $313, Cardano до $0,349 за монету.

Эксперты полагают, что резкий рост криптовалют связан с крушением крупных банков США. По их мнению, на фоне проблем кредитных организаций, инвесторы стремятся перевести фонды в альтернативный формат.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий