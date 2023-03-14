Курс биткоина превысил $26 тысяч

Курс биткоина во вторник, 14 марта, превысил $26 тыс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные площадки Coindesk.

Отмечается, что ранее криптовалюта достигала таких показателей 13 июня 2022 года.

В ходе торговой сессии показатель постепенно рос, поднялся до $26,347 тыс. Затем рост валюты замедлился, опустился до уровня $26,322 тыс.

В итоге, по сравнению с предыдущими торгами, рост составил 16,89%.

На криптобирже CoinGecko цена на биткоин поднялась до $25,7 тыс. Столь значительное повышение было зафиксировано впервые с 21 февраля, сообщает «Прайм».

Кроме того, подросли и другие валюты. Ethereum поднялся до $1,7 тыс., альткоин BNB до $313, Cardano до $0,349 за монету.