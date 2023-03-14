Курс биткоина превысил $26 тысяч

Курс биткоина во вторник, 14 марта, превысил $26 тыс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные площадки Coindesk.
Отмечается, что ранее криптовалюта достигала таких показателей 13 июня 2022 года.
В ходе торговой сессии показатель постепенно рос, поднялся до $26,347 тыс. Затем рост валюты замедлился, опустился до уровня $26,322 тыс.
В итоге, по сравнению с предыдущими торгами, рост составил 16,89%.
На криптобирже CoinGecko цена на биткоин поднялась до $25,7 тыс. Столь значительное повышение было зафиксировано впервые с 21 февраля, сообщает «Прайм».
Кроме того, подросли и другие валюты. Ethereum поднялся до $1,7 тыс., альткоин BNB до $313, Cardano до $0,349 за монету.
Эксперты полагают, что резкий рост криптовалют связан с крушением крупных банков США. По их мнению, на фоне проблем кредитных организаций, инвесторы стремятся перевести фонды в альтернативный формат.