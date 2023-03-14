США и ЕС намерены в марте провести обзор работы потолка цен на нефтепродукты РФ

Власти США и стран Евросоюза планируют провести в марте обзор работы механизма потолка цен на нефтепродукты РФ, они намерены понизить его на пять долларов. Об этом сообщил помощник главы американского Минфина по экономической политике Бен Харрис, передает ТАСС.

«Европа обязалась пересмотреть предельную цену на российские нефтепродукты в марте, о чем проинформировала Международное энергетическое агентство », — сказал он во время своего выступления в Американском предпринимательском институте.

По словам Харриса, США и ЕС намерены понизить лимит на пять долларов, то есть при цене в 50 долларов скидка может составить два или три доллара. Он отметил, что это «были европейские обязательства».

«США, согласившись на лимиты на нефтепродукты, взяли на себя обязательство рассмотреть в марте вместе с остальными странами Группы семи лимит цен на нефть, но не брать на себя обязательства по корректировке лимита цен. Мы ждем от МЭА их оценки», — добавил Харрис.

Он подчеркнул, что США «оставили за собой право изменять предельную цену, если и когда это будет соответствовать их потребностям». Таким образом Вашингтон может скорректировать потолок цен, если «Россия получает слишком большие доходы или если мировые рынки не так стабильны, как Соединенным Штатам хотелось бы». На данный момент именно это США и собирается выяснить, сначала от МЭА, а потом и проведя свою оценку. Итоговое решение по корректировке потолка цен зависит от полученных данных, сообщил Харрис.