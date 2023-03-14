Цена нефти Brent опустились ниже $77

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent упала ниже $77 за баррель. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные лондонской биржи ICE Futures.

Отмечается, что снижение цены до таких значений было зафиксировано впервые с 12 декабря 2022 года.

По данным биржи, к 21:49 мск Brent снизилась до $76,96 за баррель (на 4,72%). Позже, к 22:02 мск, стоимость повысилась до $77,06. Снижение составило в итоге 4,66%.

Аналитики пояснили, что сильный банковский кризис в США вызвал снижение стоимости энергоресурсов. По их мнению, угроза дальнейшего разрастания кризиса может значительно ухудшить перспективы мировой экономики.

Ведущий эксперт ПСБ Екатерина Крылова пояснила, что пока прогнозы в отношении сырьевого рынка остаются негативными. Вместе с тем, специалисты надеются на то, что рынки смогут адаптироваться к сложившейся ситуации.