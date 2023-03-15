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49 минут назад

Падению цен на газ в Европе нашли объяснение

Лера Букина

Цены на газ в Европе существенно упали в связи с тем, что на континенте завершился отопительный сезон. Такое пояснение дал «Ленте.ру» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Накануне стоимость газа в Европе значительно снизилась - почти на 10%. По данным биржи ICE, в ходе торговой сессии стоимость опускалась ниже 500 долларов за тысячу кубометров.

По словам собеседника, спрос в предстоящем месяце будет самым низким, поскольку отопление в большей части Европы прекратится в связи с температурным фактором. Он отметил, что зимний период пройден, все проблемы тоже остались позади. В настоящее время ожидается подготовка к следующему отопительному сезону, подчеркнул эксперт.

По его мнению, весной цены вряд ли повысятся до предыдущих показателей. Летом прогнозируется «жесткая конкуренция за сжиженный газ», полагает Пикин. На ситуацию будет влиять то, в каком объеме китайская сторона будет закупать газ, добавил он.

Цены на газ в Европе рухнули

Ранее заместитель представителя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович в интервью агентству Bloomberg сообщил о планах Евросоюза в следующем месяце объявить тендер на поставку газа в попытке снизить стоимость энергоресурсов.

Рынки,Марош Шефчович,Сергей Пикин,Еврокомиссия,ЕС,
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