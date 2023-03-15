Три страны ЕС призвали снизить потолок цен для российской нефти

Несколько стран выступили за снижение ценового потолка для добываемой в России нефти с $60 до $51,45 за баррель. Инициатива принадлежит Польше, Литве и Эстонии, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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Эта мера снизит доходы российской стороны от экспорта нефти на $650 млн в месяц, считают представители вышеуказанных государств. Отмечается, что стоимость барреля Urals станет на 5% меньше текущей рыночной стоимости.

Польская радиостанция RMF FM также проинформировала о том, что снизить потолок цен хотят Варшава и Вильнюс. По мнению польских дипломатов, текущее ограничение, установленное на уровне $60 за баррель, является чересчур выгодным для Москвы.

Источники RMF FM в дипломатических кругах указали на «хорошие шансы, что это предложение примут». Вместе с тем агентство Bloomberg предупреждает, что переговоры вряд ли будут простыми.

С начала февраля начали действовать топливные санкции западных стран против поставок из России. Евросоюзом был введен запрет на импорт российских нефтепродуктов. Наряду с этим странами ЕС и «Большой семерки» был установлен потолок цен на них.