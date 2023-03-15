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19 минут назад

Цена нефти Brent рухнула ниже $76

Лера Букина

Стоимость нефти Brent продемонстрировала снижение ниже уровня в $76 за баррель впервые с 12 декабря 2022 года, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Цена нефти Brent упала ниже $76
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цена WTI упала ниже 70 долларов впервые с 21 декабря 2021 года.

К 14.08 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,69%, до 76,12 доллара за баррель, минутами ранее она опускалась ниже 76 долларов. Апрельские фьючерсы на WTI снижались на 1,78%, до 70,06 доллара, минутами ранее цена падала ниже 70 долларов.

Накануне стало известно, что альянс ОПЕК+ будет придерживаться установленных в октябре квот до конца этого года.

Ранее партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что падение стоимости нефти марки Brent обусловлено повышением вероятности дальнейшего резкого ужесточения денежно-кредитной политики в США, а также ожиданием масштабных рецессий в экономиках западных государств.

Кроме того, в компании Freedom Finance Global заявили изданию, что в марте стоимость нефти марки Brent может быть на уровне $90–100 за баррель при условии роста спроса со стороны КНР.

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