Цена нефти Brent упала ниже $76

Стоимость нефти Brent продемонстрировала снижение ниже уровня в $76 за баррель впервые с 12 декабря 2022 года, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

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Цена WTI упала ниже 70 долларов впервые с 21 декабря 2021 года.

К 14.08 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,69%, до 76,12 доллара за баррель, минутами ранее она опускалась ниже 76 долларов. Апрельские фьючерсы на WTI снижались на 1,78%, до 70,06 доллара, минутами ранее цена падала ниже 70 долларов.

Накануне стало известно, что альянс ОПЕК+ будет придерживаться установленных в октябре квот до конца этого года.

Ранее партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что падение стоимости нефти марки Brent обусловлено повышением вероятности дальнейшего резкого ужесточения денежно-кредитной политики в США, а также ожиданием масштабных рецессий в экономиках западных государств.