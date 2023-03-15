Две страны закупили большую часть российской нефти

РФ поставила более 70% своего экспорта нефти в эти две страны, подсчитало агентство.

В прошлом году для 4,5 млн баррелей в сутки российской нефти, ранее поставляемой в страны ЕС, Северной Америки и Азии и Океании, входящих в ОЭСР, пришлось найти альтернативные рынки, говорится в отчете. При этом азиатские покупатели, в первую очередь в Индии и в меньшей степени Китая, приобретали дисконтируемую нефть из РФ.