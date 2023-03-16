Курс турецкой лиры упал до рекордного уровня

В четверг, 16 марта, курс турецкой лиры упал до минимального значения. Национальная валюта Турции обесценилась по отношению к доллару до 19,02 лиры за единицу американской валюты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржевых торгов.

Лира теряет свои позиции уже достаточно длительное время, при этом с начала марта падание существенно ускорилось. В ноябре 2021 года данная валюта рухнула почти на треть по сравнению с началом года. Эксперты связывают такую тенденцию со снижением учетной ставки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что высокие процентные ставки негативно влияют на экономическую ситуацию в стране. Он подчеркивал, что из-за них властям не удается эффективно снизить инфляцию и остановить падение лиры.

Страна в прошлом году столкнулась с серьезной инфляцией. Она возникла из-за глобальных процессов в экономике, ожидания серьезной рецессии, а также резкого падения обменного курса турецкой лиры.