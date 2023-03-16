Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
53 минуты назад

Турецкая лира рухнула до минимального значения

Лера Букина

В четверг, 16 марта, курс турецкой лиры упал до минимального значения. Национальная валюта Турции обесценилась по отношению к доллару до 19,02 лиры за единицу американской валюты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржевых торгов.

Курс турецкой лиры упал до рекордного уровня
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Лира теряет свои позиции уже достаточно длительное время, при этом с начала марта падание существенно ускорилось. В ноябре 2021 года данная валюта рухнула почти на треть по сравнению с началом года. Эксперты связывают такую тенденцию со снижением учетной ставки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что высокие процентные ставки негативно влияют на экономическую ситуацию в стране. Он подчеркивал, что из-за них властям не удается эффективно снизить инфляцию и остановить падение лиры.

Страна в прошлом году столкнулась с серьезной инфляцией. Она возникла из-за глобальных процессов в экономике, ожидания серьезной рецессии, а также резкого падения обменного курса турецкой лиры.

В Польше зафиксирована рекордная за 26 лет инфляция

Ранее результаты исследования компании «Финам» продемонстрировали, что рубль продолжает оставаться наиболее популярной валютой в вопросе хранения сбережений в наличной форме на внутреннем рынке России. Доля тех, кто делает выбор в пользу национальной расчетной единицы, оценивается в 34,9%. На второй строчке расположился доллар (28,3%), на третьей - юань(17,4%).

Рынки,Реджеп Эрдоган,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий