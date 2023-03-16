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42 минуты назад

Названы причины резкого обвала рубля

Мария Иванова

Директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой предположил, что временный обвал курса рубля 16 марта был связан с расчетами по валютным фьючерсам Мосбиржи. Об этом сообщает «Прайм».

Названы причины резкого обвала рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 12:25 до 12:30 курс доллара на Московской бирже резко вырос на 1,7 процента (на 1,3 рубля). За пять минут курсы основных валют установили рекорды с апреля 2022-го, но затем вернулись к прежним показателям. Максимум доллара составил 77,49 рубля, евро - 82,62 рубля, юаня - 11,21 рубля.

При этом объем торгов в течение десяти минут был в 17 раз больше, чем обычно.

«Причины падения рубля носят, полагаем, исключительно локальную природу. Сегодня - экспирация фьючерсов на пару USD/RUB, для чего используется фиксинг спот-курса по сделкам в период 12.25-12.30», - заявил Полевой.

Он подчеркнул, что именно в эти пять минут резко вырос спрос на валюту и рубль обвалился. В этот момент некоторые игроки могли попытаться «поймать» более выгодный курс, объяснил эксперт.

В прошлую пятницу, 10 марта, доллар уже обновлял свой максимум к рублю с апреля 2022 года - на торгах Московский биржи он достигал 76,1 рубля.

Эксперты объясняли, что инвесторы пересматривают свои ожидания по денежно-кредитной политике в США, это отражается в росте индекса доллара DXY, а также падении нефтяных цен.

Аналитик УК «Первая» Иван Капустянский отмечал, что стабильность рубля обеспечивает Минфин, продающий юани на сумму до 5,4 миллиарда рублей каждый день.

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