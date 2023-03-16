Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
1 час назад

Стоимость российской нефти на бирже опустилась ниже 40 долларов за баррель

Lenta.ru

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг, 16 марта, партия сырой нефти объемом 10 тысяч тонн была продана за 215,3 миллиона рублей, что означает 38,73 доллара за баррель. Информация о сделке опубликована на сайте площадки.

Мониторинг контрактов за торгами физическими партиями нефти проводится с начала декабря 2022 года, текущий уровень стал минимальным за все время наблюдений.

Торги на СПбМТСБ не связаны напрямую с теми экспортными ценами, которые учитываются при определении доходов бюджета, но отражают динамику движения стоимости российской нефти. Как и в случае любого экспортного товара, ее стоимость на мировых рынках отражается на внутреннем, если власти не используют дополнительные механизмы.

За неделю эталонные сорта Brent и WTI потеряли более 10 процентов на фоне разворачивающегося банковского кризиса в США. По оценкам экспертов, ситуация угрожает мировому экономическому росту, что прямо влияет на потребности в энергоресурсах, в том числе нефти.

Нефть подорожала после введения ЕС потолка цен

Низкий спрос угрожает и российскому экспорту в плане доходов. Переизбыток нефти на рынке потребует большего дисконта или приведет к снижению объема поставок. По данным Министерства финансов, в период с 15 февраля по 14 марта средняя стоимость основного российского экспортного сорта Urals составила 50,8 доллара за баррель, что более чем на доллар выше, чем в январе и феврале.

Рынки,Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий