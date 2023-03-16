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59 минут назад

Турецкая лира рекордно обвалилась

Lenta.ru

Национальная турецкая валюта в четверг, 16 марта, обновила рекорд падения, рухнув до минимального значения в 19,02 лиры за один доллар США. В целом во время торгов курс опускался до 18,98 лиры за доллар.

Турецкая лира рекордно обвалилась
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Лира теряет свои позиции уже достаточно длительное время, при этом с начала марта обвал существенно ускорился. В 2022 году в Турции усилился экономический кризис, начавшийся годом ранее. А по итогам 2022-го в стране был зафиксирован самый высокий показатель инфляции с начала столетия. Ситуация усугубилась из-за общемировых процессов в экономике и опасений серьезной рецессии.

В целом лира потеряла около 30 процентов своей стоимости по отношению к доллару в 2022 году и 44 процента годом ранее.

С марта 2023 года падение лиры вновь значительно ускорилось. Эксперты считают одной из причин происходящего политику ЦБ по снижению ставки, проводимую под давлением властей. Еще одним негативным фактором для экономики стала серия разрушительных землетрясений.

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24 февраля Центробанк Турции впервые с декабря 2022 года снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 8,5 процента. Тогда регулятор указал, что инфляция в стране в международном масштабе продолжает оставаться высокой, а ее последствия тщательно отслеживаются.

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