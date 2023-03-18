Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
41 минуту назад

Небензя заявил, что рост цен на продовольствие выгоден западным агрокорпорациям

ТАСС

Украина из-за бесконтрольного вывоза продовольствия рискует столкнуться с голодом, а западные агрокорпорации являются главными бенефициарами роста мировых цен в этой сфере. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Небензя: рост цен на продовольствие выгоден западным агрокорпорациям
Фото: ТАССТАСС

"По данным Конференции ООН по торговле и развитию, несмотря на падение цен на продовольствие с рекордно высоких значений в начале прошлого года до уровня 2021 года, они не дотягивают более чем на 20%, - сказал Небензя. - Усугубляются и внутренние проблемы в развивающихся странах по причине обесценивания местных валют, и это [происходит] на фоне укрепления американского доллара в 2022 году".

Видео дня

"А кто же, как вы думаете, получает прибыль от подобной ситуации? Главными бенефициарами роста цен на продукты питания и дестабилизации цепочек их поставок являются крупнейшие западные агрокорпорации", - обратил внимание постпред РФ. "Речь идет о так называемой большой четверке - это американские Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill, а также нидерландская Louis Dreyfus. На их долю приходится от 75% до 90% глобального торгового оборота товаров агропромышленного комплекса. В 2022 году одна только Cargill нарастила объемы продаж на 23%, до $165 млрд, зафиксировав рекордную чистую прибыль в $5 млрд. Какие уж тут бонусы для развивающихся стран?" - сказал он.

По его словам, вследствие бесконтрольного вывоза продовольствия с Украины "эта страна рискует столкнуться с самым настоящим голодом, об этом прямо говорят многие эксперты". "И Россия тут ни при чем", - добавил дипломат. "В этом же ряду остро стоит вопрос захвата западными компаниями черноземных пахотных земель в этой стране. За последние 10 лет количество таких земель, перешедших под контроль иностранцев, превысило 4 млн гектаров, или 10% всех плодородных земель Украины", - указал он.

"Причем все эти процессы пытаются скрыть от мировой общественности за традиционной мантрой о российской агрессии и обвинениями в адрес нашей страны в создании продовольственного кризиса и провоцировании роста цен на продовольствие. Это, разумеется, абсолютная ложь", - заявил Небензя.

Рынки,Василий Небензя,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий