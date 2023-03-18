Небензя: рост цен на продовольствие выгоден западным агрокорпорациям

Украина из-за бесконтрольного вывоза продовольствия рискует столкнуться с голодом, а западные агрокорпорации являются главными бенефициарами роста мировых цен в этой сфере. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

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"По данным Конференции ООН по торговле и развитию, несмотря на падение цен на продовольствие с рекордно высоких значений в начале прошлого года до уровня 2021 года, они не дотягивают более чем на 20%, - сказал Небензя. - Усугубляются и внутренние проблемы в развивающихся странах по причине обесценивания местных валют, и это [происходит] на фоне укрепления американского доллара в 2022 году".

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"А кто же, как вы думаете, получает прибыль от подобной ситуации? Главными бенефициарами роста цен на продукты питания и дестабилизации цепочек их поставок являются крупнейшие западные агрокорпорации", - обратил внимание постпред РФ. "Речь идет о так называемой большой четверке - это американские Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill, а также нидерландская Louis Dreyfus. На их долю приходится от 75% до 90% глобального торгового оборота товаров агропромышленного комплекса. В 2022 году одна только Cargill нарастила объемы продаж на 23%, до $165 млрд, зафиксировав рекордную чистую прибыль в $5 млрд. Какие уж тут бонусы для развивающихся стран?" - сказал он.

По его словам, вследствие бесконтрольного вывоза продовольствия с Украины "эта страна рискует столкнуться с самым настоящим голодом, об этом прямо говорят многие эксперты". "И Россия тут ни при чем", - добавил дипломат. "В этом же ряду остро стоит вопрос захвата западными компаниями черноземных пахотных земель в этой стране. За последние 10 лет количество таких земель, перешедших под контроль иностранцев, превысило 4 млн гектаров, или 10% всех плодородных земель Украины", - указал он.