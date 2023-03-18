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25 минут назад

В ФРГ рассказали о рисках, связанных с окончанием эпохи дешевого газа

Майк Габриелян

Германию ждут серьезные риски, связанные с концом эпохи дешевого газа из России. Об этом заявил в субботу глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер, передает РИА Новости.

В ФРГ объявили о конце эпохи дешевой энергии из России
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По его словам, с лета прошлого года оптовые цены на газ составляют 250- 300 евро за мегаватт. Это дорого, но такая цена стала новой нормой.

«Мы должны привыкнуть к более высоким ценам, эпоха дешевой энергии из России окончательно прошла», - сказал глава сетевого агентства.

Мюллер выделил ряд рисков для Германии связанных с новой данностью. Это холодные зимы, возможные сбои в работе терминалов СПГ, необходимость помогать соседним странам, если у них начнется энергетический коллапс.

По словам немецкого энергетика, Россия до сих пор поставляет газ в ряд стран ЕС. Например, в Венгрию и Австрию. Это означает, что часть спроса в Европе по-прежнему покрывается за счет РФ, поскольку санкций на поставки российского газа нет.

Кроме того, если экономика Китая восстановится после коронавируса, спрос на газ значительно возрастет. К чему это приведет, пока неясно.

Чтобы избежать рисков, Мюллер призвал заполнять хранилища уже этой весной и летом.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин был бы не против общеевропейского запрета на поставки газа из РФ.

Рынки,Роберт Хабек,ЕС,
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