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58 минут назад

В Турции заявили, что объем возможных поставок по газовому хабу будет около 40 млрд куб. м

Газета.Ruиещё 3

Турция, возможен, будет поставлять около 40 млрд кубометров газа по создаваемому на ее территории хабу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы Минэнерго страны Фатиха Донмеза.

В Турции озвучили объем возможных поставок по газовому хабу
Фото: газета.ругазета.ру

«Мы не отказались от своих целей, в течение года он [хаб] может начать работу. Теперь у нас есть собственный [черноморский] газ. Мы в состоянии потреблять в год порядка 55-60 млрд куб. м газа, можем обеспечить поставки в систему [газопроводов в рамках хаба] 100 млрд куб. м газа, и если хорошо спланируем, будем поставлять на экспорт 40 млрд куб. м газа», — рассказал министр.

По словам Донмеза, Турцию в рамках хаба не следует рассматривать только как страну-транзитера.

«Турция будет страной, где будет расположен центр международной торговли газом, и создать его планируется в течение года», — отметил он.

Ранее Донмез утверждал, что газовый хаб в Турции начнет работу в 2023 году.

Директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в феврале выразил мнение, что газовый хаб в Турции стабилизирует мировые рынки энергоресурсов.

Рынки,Фатих Донмез,Юрий Пилипсон,МИД России,
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