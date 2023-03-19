В Турции озвучили объем возможных поставок по газовому хабу

«Мы не отказались от своих целей, в течение года он [хаб] может начать работу. Теперь у нас есть собственный [черноморский] газ. Мы в состоянии потреблять в год порядка 55-60 млрд куб. м газа, можем обеспечить поставки в систему [газопроводов в рамках хаба] 100 млрд куб. м газа, и если хорошо спланируем, будем поставлять на экспорт 40 млрд куб. м газа», — рассказал министр.