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48 минут назад

Bloomberg сообщил о мешках с камнями вместо никеля на складе в Нидерландах

News.ru

Лондонская биржа металлов (LME) обнаружила на складе в Роттердаме в Нидерландах мешки с камнями вместо никеля, на который у нее имелись контракты, сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, всего на месте не оказалось 54 тонны металла стоимостью $1,3 млн.

Лондонская биржа обнаружила на складах камни вместо никеля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Складом, где обнаружили камни, управляет компания Access World. Она организовала расследование и выяснила, что в мешках, в которых должен быть никель, его прежде не содержали. Недействительными пришлось признать девять документов на металл. При этом, груз находился на складе с начала 2022 года, уточнил один из собеседников агентства. Расследование не выявило главного — никеля в мешках не оказалось из-за ошибки, кражи или мошенничества?

Серьезного влияния на рынки металлов инцидент не окажет, однако произошедшее может отразиться на отрасли, в которой постоянно случаются скандалы.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске дерзкие грабители пробурили дыру в полу ювелирного магазина, расположенного на пересечении Заводской и Краснореченской улиц, и вынесли весь товар, который находился на витринах. По предварительным данным, нанесенный ущерб составил 900 тысяч рублей.

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