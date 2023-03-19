В Японии раскрыли план спасения Россией и странами ОПЕК цен на нефть

Россия и страны ОПЕК могут спасти мировые цены на нефть, упавшие на фоне американского банковского кризиса. Так считают аналитики издания Nihon Keizai (перевод «Иносми»).

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Профессор университет Вако Гоичи Ивама считает, что если цены продолжат падать, то ОПЕК и ОПЕК+, куда входят основные нефтедобывающие государства, включая Россию, могут пойти на дополнительное сокращение производства.

Сокращение добычи поможет восстановить финансовый баланс, иначе странам-производителям придется добывать нефть в убыток. Нынешние цены на энергоноситель аналитики считают очень низкими.

Кроме того, США могут начать пополнять стратегические запасы нефти, которые находятся на исторически низком уровне. Ранее минэнергетики США заявляло, что будет скупать нефть, если цена упадет до 67-72 долларов за баррель.

Финансовая нестабильность банковской системы США и Европы вызвала распродажу нефти на рынке.