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24 минуты назад

Еще одна страна изъявила желание поставлять газ в Европу

Lenta.ruиещё 2

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн на пресс-конференции в Брюсселе рассказал о планах республики инвестировать в разработку газовых месторождений. Он также добавил, что страна изъявила желание в будущем поставлять газ в европейские страны, сообщает РИА Новости.

Еще одна страна изъявила желание поставлять газ в Европу
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«Ирак, который уже является нефтедобывающей страной, станет и газодобывающей», — заявил глава МИД.

По его словам, власти Ирака будут инвестировать средства в развитие газовых месторождений, чтобы использовать голубое топливо на внутреннем рынке.

В Турции озвучили объем возможных поставок по газовому хабу

Также Хусейн отметил, что в дальнейшем республика намерена экспортировать газ, в том числе в государства Евросоюза.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что новые санкции США в отношении поставок газовых турбин в Россию могут серьезно осложнить работу местных экспортных газопроводов.

Рынки,Фуад Хусейн,Коммерсант,ЕС,
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