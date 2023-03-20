Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
5 часов назад

Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" за год выросла более чем в 10 раз

Газета.Ruиещё 5

ПАО "Совкомфлот" опубликовал отчетность за прошлый год по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Согласно ей, выручка компании по сравнению с 2021 годом выросла на 22,6% до $1 889,2 млн, а чистая прибыль увеличилась в 10,8 раз до $385,2 млн. Об этом говорится в сообщении компании. Как следует из сообщения, компания подтвердила политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. "Можно предположить, что если рекомендация дивидендов составит 50% от скорректированной чистой прибыли, то размер выплат составит 4,28 руб. — это 7,1% дивидендной доходности исходя из текущей цены акций (60,2 руб.)", - отметили эксперты "БКС Мир инвестиций". "Совкомфлот" является крупнейшей судоходной компанией России, одним из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов. Входит в транспортный холдинг — "Группа компаний Совкомфлот".

Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" за год выросла более чем в 10 раз
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Рынки,Совкомфлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий