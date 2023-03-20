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58 минут назад

Золото на Comex резко выросло в цене

Лера Букина

Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) преодолела отметку в $2 тыс. за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Золото на Comex резко выросло в цене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такая динамика наблюдается впервые с 18 апреля 2022 года. В моменте цена золота составила $2 010,1 за тройскую унцию. Позднее рост стоимости замедлился: к 10:25 мск золото было на уровне $2 009,7 за унцию (+1,83%).

На бирже также зафиксирован рост акций золотодобывающих компаний. По состоянию на 10:25 мск, акции Polymetal повышались на 2,25%, до 558,8 рубля за бумагу, «Полюса» - на 1,71%, до 9 572,5 рубля, «Селигдара» - на 2,52%, до 50,46 рубля за бумагу.

Стоимость золото активно растет в связи с опасениями рынков по поводу последствий внезапного банкротства Silicon Valley Bank (SVB). Как сообщило Reuters, спрос на активы-убежища на этом фоне резко увеличился.

Как сообщал Минфин, в 2022 году российские граждане приобрели в 15 раз больше инвестиционного золота в слитках, чем в предыдущем. Речь идет об объеме в 75 тонн. В 2020-2021 годах указанные объемы составляли порядка 5 тонн и серебра — более 8 тонн.

Рынки,Селигдар,
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