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37 минут назад

Котировки Credit Suisse упали более чем на 63% при открытии торгов

ТАСС

Акции швейцарского банка Credit Suisse упали на 63,7% при открытии торгов на цюрихской бирже в понедельник, а акции банка UBS - на 8,77%, сообщила швейцарская телекомпания RTS.

19 марта Федеральный совет (правительство) Швейцарии одобрил приобретение Credit Suisse банком UBS и предоставил гарантии национальному регулятору страны с целью выделения ликвидности Credit Suisse. Сумма сделки по поглощению составит 3 млрд франков ($3,24 млрд).

В Бельгии оценили вероятность банкротства Credit Suisse

Ранее Credit Suisse опубликовал доклад, в котором признавалась слабость внутреннего контроля. Генеральный директор банка Ульрих Кёрнер в интервью агентству Bloomberg сообщил о продолжающемся оттоке клиентов.

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