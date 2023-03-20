Акции швейцарского банка Credit Suisse упали на 63,7% при открытии торгов на цюрихской бирже в понедельник, а акции банка UBS - на 8,77%, сообщила швейцарская телекомпания RTS.
19 марта Федеральный совет (правительство) Швейцарии одобрил приобретение Credit Suisse банком UBS и предоставил гарантии национальному регулятору страны с целью выделения ликвидности Credit Suisse. Сумма сделки по поглощению составит 3 млрд франков ($3,24 млрд).
Ранее Credit Suisse опубликовал доклад, в котором признавалась слабость внутреннего контроля. Генеральный директор банка Ульрих Кёрнер в интервью агентству Bloomberg сообщил о продолжающемся оттоке клиентов.