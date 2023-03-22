Биткоину предсказали рекордный рост

Биткоин стремится к рекордному росту в ближайшем квартале 2023 года, последний раз такой скачок курса фиксировался в 2021 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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«Биткоин вырос на 70% с начала 2023 года. Часть усилий по поддержке ликвидности в банковском секторе США оказалась позитивным фактором для рискованных активов и помогла криптовалюте и золоту», — отметил руководитель отдела исследований Pepperstone Group Крис Уэстон.

Возрождение биткоина помогло рынку цифровых активов увеличить стоимость примерно на $390 млрд в 2023 году после обвала на $1,5 трлн в прошлом году. В настоящее время курс биткоина остался на уровне $28 тыс., но аналитики ожидают продолжения рекордного роста.

«Биткоин идет по бычьей модели. Наши расчеты указывают на целевую цену около $35 тыс. Текущие условия для биткоина как мягкий попутный ветер, поддерживающий токен на пути», — рассказал рыночный аналитик IG Australia Тони Сайкамор.

Некоторые аналитики утверждают, что рост токена связан с тем, что его рассматривают как средство защиты от проблем в банковском секторе США и Европы и как способ смягчить последствия этих проблем для экономики.