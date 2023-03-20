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1 час назад

Казахстан начал поставки нефти по маршруту в обход России

Lenta.ru

Танкер с нефтью с казахстанского месторождения Кашаган направился из порта Актау в Баку с партией объемом 6,9 тысячи тонн. Об этом говорится в сообщении на сайте пресс-службы Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO).

Казахстан начал поставки нефти в обход России
Фото: 

Такой маршрут, позволяющий поставлять нефть сырье из республики в обход России, использован впервые. Судно «Академик Хошбахт Юсифзаде» грузоподъемностью 7,8 тысячи тонн принадлежит морскому транспортному флоту ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», грузоотправителем, как сообщает «КазТрансОйл», является компания INPEX North Caspian Sea, Ltd.

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Директор филиала компании в Казахстане Хироши Икеда подчеркнул, что тестовая отгрузка доказала возможность диверсификации маршрута поставок кашаганской нефти через Транскаспийский транспортный коридор (Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузия, Турция, Европа).

Президент республики Касым-Жомарт Токаев летом прошлого года назвал Транскаспийский маршрут приоритетным способом поставок казахстанской нефти на мировые рынки. На фоне проблем с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК, осуществляет доставку сырья в порт Новороссийска).

В ноябре он указал, что поставки нефти через порты Актау и Курык необходимо довести до 20 миллионов тонн в год, это более трети того объема, что поставлялся по КТК. Помощь Астане в этом вопросе оказываются иностранные инвесторы, в том числе американские.

Рынки,Новороссийский морской торговый порт,Роснефть,
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