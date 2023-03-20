СМИ: Турция составила список запрещенных для экспорта в Россию товаров

Власти Турции распространили среди местных компаний список товаров, экспорт которых запрещен в Россию вне зависимости от страны их производства. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщило агентство Reuters.

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По словам главы Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Текделиоглу, запрет начал действовать с 1 марта. Информацию об этом подтвердили еще два неназванных источника.

Турция дала Европейской комиссии гарантии, согласно которым в Россию не будут поставляться товары, находящиеся под санкциями, или те, на которые распространяются меры экспортного контроля, уточняет Reuters.

Сообщения о приостановке транзита продукции появились в начале марта. Логистические компании выражали надежду на возобновление перевозок, но также рассматривали возможность их осуществления через третьи страны.