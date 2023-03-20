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1 час назад

Reuters: В Турции составили список запрещенных для экспорта в Россию товаров

Вечерняя Москваиещё 4

Власти Турции распространили среди местных компаний список товаров, экспорт которых запрещен в Россию вне зависимости от страны их производства. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщило агентство Reuters.

СМИ: Турция составила список запрещенных для экспорта в Россию товаров
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По словам главы Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Текделиоглу, запрет начал действовать с 1 марта. Информацию об этом подтвердили еще два неназванных источника.

В Турции озвучили объем возможных поставок по газовому хабу<br/>

Турция дала Европейской комиссии гарантии, согласно которым в Россию не будут поставляться товары, находящиеся под санкциями, или те, на которые распространяются меры экспортного контроля, уточняет Reuters.

Сообщения о приостановке транзита продукции появились в начале марта. Логистические компании выражали надежду на возобновление перевозок, но также рассматривали возможность их осуществления через третьи страны.

Решение Анкары могло стать неожиданностью для России, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» финансовый аналитик Михаил Беляев. По его мнению, запрет транзита может негативно повлиять на экономическую и промышленную составляющие.

Рынки,Михаил Беляев,Еврокомиссия,
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