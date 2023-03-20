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20 минут назад

Молдавия вновь закупает газ у «Газпрома»

Елена Прошина

Глава газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Молдавия снова стала закупать газ у российской энергетической компании «Газпром». Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Молдавия вновь закупает газ у «Газпрома»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Чебана, закупки возобновились из-за снижения поставок российского газа для Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Он отметил, что на основании контракта, «Газпром» осуществляет поставки природного газа в объёме 176,7 миллиона кубических метров ежемесячно.

«В данной ситуации, принимая во внимание, что цены природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" и АО "Энергоком", практически идентичны, АО "Молдовагаз" до конца марта 2023 года будет приобретать для своих потребителей порядка 0,7-0,8 миллиона кубометров ежедневно от ПАО "Газпром" и около 1,3-1,5 миллиона кубометров ежедневно от АО "Энергоком», – написал он.

Чебан также добавил, что с конца 2022 года всё топливо, поставляемое в Молдавию «Газпромом» отправлялось в Приднестровье.

Ранее президент Молдовы Майя Санду объявила о создании Антикоррупционного суда.

Рынки,Майя Санду,Вадим Чебан,Газпром,
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