Молдавия вновь закупает газ у «Газпрома»

Глава газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Молдавия снова стала закупать газ у российской энергетической компании «Газпром». Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Чебана, закупки возобновились из-за снижения поставок российского газа для Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Он отметил, что на основании контракта, «Газпром» осуществляет поставки природного газа в объёме 176,7 миллиона кубических метров ежемесячно.
«В данной ситуации, принимая во внимание, что цены природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" и АО "Энергоком", практически идентичны, АО "Молдовагаз" до конца марта 2023 года будет приобретать для своих потребителей порядка 0,7-0,8 миллиона кубометров ежедневно от ПАО "Газпром" и около 1,3-1,5 миллиона кубометров ежедневно от АО "Энергоком», – написал он.
Чебан также добавил, что с конца 2022 года всё топливо, поставляемое в Молдавию «Газпромом» отправлялось в Приднестровье.
Ранее президент Молдовы Майя Санду объявила о создании Антикоррупционного суда.