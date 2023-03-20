Молдавия вновь закупает газ у «Газпрома»

«В данной ситуации, принимая во внимание, что цены природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" и АО "Энергоком", практически идентичны, АО "Молдовагаз" до конца марта 2023 года будет приобретать для своих потребителей порядка 0,7-0,8 миллиона кубометров ежедневно от ПАО "Газпром" и около 1,3-1,5 миллиона кубометров ежедневно от АО "Энергоком», – написал он.