БРИКС представила в Таиланде электронную торговую платформу

Торговые палаты стран БРИКС представили в Бангкоке созданную ими общую торговую онлайн-платформу. Об этом сообщил президент таиландско-российской торговой палаты Виталий Киселев , передает «Прайм».

«Сегодня состоялась инаугурация электронной торговой платформы Конфедерации торговых палат стран БРИКС в Таиланде, на которой присутствовали послы, торговые представители, президенты совместных с Таиландом торговых палат стран БРИКС и представители компаний-членов торговых палат», — сказал он.

По словам Киселева, платформа представляет собой интернет-сайт, где предприятия-члены торговых палат могут размещать информацию о своей продукции и искать необходимых им партнеров. На церемонии представления площадки ее участники смогли ознакомиться с особенностями сайта и пройти краткий курс обучения пользования им.