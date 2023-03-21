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16 минут назад

БРИКС представила в Таиланде электронную торговую платформу

Елена Прошина

Торговые палаты стран БРИКС представили в Бангкоке созданную ими общую торговую онлайн-платформу. Об этом сообщил президент таиландско-российской торговой палаты Виталий Киселев, передает «Прайм».

БРИКС представила в Таиланде электронную торговую платформу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сегодня состоялась инаугурация электронной торговой платформы Конфедерации торговых палат стран БРИКС в Таиланде, на которой присутствовали послы, торговые представители, президенты совместных с Таиландом торговых палат стран БРИКС и представители компаний-членов торговых палат», — сказал он.

По словам Киселева, платформа представляет собой интернет-сайт, где предприятия-члены торговых палат могут размещать информацию о своей продукции и искать необходимых им партнеров. На церемонии представления площадки ее участники смогли ознакомиться с особенностями сайта и пройти краткий курс обучения пользования им.

Напомним, что в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.

Рынки,Виталий Киселев,
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